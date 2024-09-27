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Bingöl'de Jandarma Operasyonu: Terör Örgütüne Ait 8 Odalı Sığınak İmha Edildi

Bingöl'de Jandarma Operasyonu: Terör Örgütüne Ait 8 Odalı Sığınak İmha Edildi
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Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen Şehit J. Er Vedat Aslan-07 operasyonunda, PKK/KCK'ya ait 8 odalı bir sığınak tespit edilerek imha edildi. Operasyonda, sığınak içerisinde çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan Şehit J. Er Vedat Aslan-07 operasyonunda, terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak ve içerisindeki malzemeler imha edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak ve barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçe kırsalında Şehit J. Er Vedat Aslan-07 operasyonu düzenlendi. Operasyonda terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak tespit edildi. Sığınağın içerisinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin operasyon bölgesinde imha edilerek sığınağın kullanılmaz hale getirildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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