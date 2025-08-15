Bingöl'de 7 Yaşındaki Çocuk Termal Havuzda Boğuldu

Bingöl'de 7 Yaşındaki Çocuk Termal Havuzda Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Ilıcalar beldesindeki bir termal tesiste 7 yaşındaki E.V. havuzda boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, bir termal tesisin havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Ilıcalar beldesinde bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki E.V'yi tesisin havuzunda hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılarak ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.