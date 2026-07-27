Bingöl'de Jandarmadan Büyük Operasyon: 42 Bin 712 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmada 42 bin 712 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 1 haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 7 hükümlü yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen 17 ayrı olayda ise 42 bin 712 kök kenevir, 9 gram esrar, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği belirlenen 2 Suriye uyruklu şahsa toplam 32 bin 852 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı