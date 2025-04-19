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Bingöl'de 4 Suçlu Yakalandı

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Bingöl Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Yakalanan kişiler arasında ruhsatsız silah bulundurma ve cinsel saldırı suçluları yer alıyor.

Bingöl'de çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah taşıdığı nedeni ile hakkında 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve basit cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, kasten yaralama ve basit yaralama suçundan ifadeye yönelik araması bulunan 2 şahıs da yakalandı. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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