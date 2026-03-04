Bingöl'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, 39 ayrı dosyadan toplam 36 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek cezaevine teslim edildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 39 ayrı dosyadan aranan ve toplam 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahsın cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı