Bingöl'de 3 Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan 6 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede evde ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahıslar ekiplerce tespit edildi. Şüpheli şahısların 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Yapılan operasyonla toplam 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL