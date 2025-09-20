Bingöl'de 21 Suçlu Yakalandı
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa