Haberler

Bingöl'de 21 Suçlu Yakalandı

Bingöl'de 21 Suçlu Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sergen Yalçın'dan oyuncularını üzecek sözler

Maç sonunda kendi takımı için öyle şeyler söyledi ki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dusan Tadic Al Wahda'da şov yapmaya devam ediyor

Neler yapıyorsun öyle Tadic
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.