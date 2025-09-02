Bingöl'de 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri, şüpheli olarak durdurdukları iki şahısın üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 şahıs durduruldu. Yapılan üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
