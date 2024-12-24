Bingöl'de 18 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 16 suç kaydı bulunan ve 18 yıl 1 ay 28 gün hapis cezası kesinleşmiş bir şahıs yakalandı. Şahıs, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
Bingöl'de 16 adet suç kaydı ile hakkında 18 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 adet suç kaydı ile hakkında 18 yıl 1 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa