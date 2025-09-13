Bingöl'de 17 Şüpheli Yakalandı

Haberler

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, haklarında arama kaydı bulunan 17 kişi yakalandı. Tutuklanan 6 şahıs cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 17 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-12 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
