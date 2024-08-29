Bingöl'de 17 Kilo 500 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 17 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan çalışmada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında net ağırlığı 17 kilo 500 gram olan toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - ELAZIĞ