Bingöl 3. sayfa: Marmara Denizi'nde 4 genç boğulmanın eşiğinden döndü 3. Sayfa Haberleri Bingöl haber: Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde serinlemek için denize açılan 4 kişi, boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde serinlemek için denize açılan 4 kişi, boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastanelere kaldırılan 4 genç tedavi altına alındı. Dereağzı Mahallesi mevkiindeki Dallas Plajında denize açılan 4 genç, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 'İmdat' çığlıklarının atılması üzerine denizdeki vatandaşlar yardıma koştu. Boğulmanın eşiğinden dönen 4 genç, vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 4 kişiden 2'si Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Devlet Hastanesi Marmara Ereğlisi Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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