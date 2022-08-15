Bingöl 3. sayfa haberleri... Bingöl'de 197 bin kök kenevir ele geçirildi Bingöl haber... Bingöl'de 197 bin kök kenevir ele geçirildi Bingöl'de jandarmanın icra ettiği operasyonda, 6 tarla içinde toplamda 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bingöl'de 197 bin kök kenevir ele geçirildi BİNGÖL - Bingöl'de jandarmanın icra ettiği operasyonda, 6 tarla içinde toplamda 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 6 tarla içerisinde, 197 bin 756 kök Kenevir Bitkisi, 825 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Sinan Atan Kenevir Bingöl 3. Sayfa Haberler

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