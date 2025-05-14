Bina Boşluğuna Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

Bina boşluğuna düşen yavru kedi zorlu operasyonla kurtarıldı

HATAY - Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi zorlu operasyonla kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde apartman boşluğundan miyavlama sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir dairenin banyo penceresinden bina boşluğuna zorlu operasyonla girerek yavru kediyi kurtardı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru kedi, annesinin bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.