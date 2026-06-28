Harç karma makinasına düşen işçiden kötü haber

Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bims fabrikasında harç karma makinasına sıkışarak ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bims fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun Ç. (30) adlı işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle harç karma makinasına düşerek makine da sıkıştı. Kazada sol kolu ve sol bacağından ağır yaralanan işçi için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Dursun Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Dursun Ç. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında N.Ş., İ.T. ve A.T. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı