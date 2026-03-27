Kırıkkale'de bilişim yoluyla hırsızlıktan aranan hükümlü polis operasyonuyla yakalandı
Kırıkkale'de, bilişim yoluyla hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.K. isimli hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı. Hükümlü, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yapılan açıklamada, kamu düzeni ve huzurun sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE