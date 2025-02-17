Bilirkişi soruşturmasında Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

BARIŞ PEHLİVAN İÇİN 14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 'kişiler arasındaki konuşmaları kayıt etmek ve yayınlamak' ve 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 6'şar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 4'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakılmış, Suat Toktaş ise tutuklanmıştı.