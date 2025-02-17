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Bilirkişi soruşturmasında Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu

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İstanbul'da bilirkişinin telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilerek ifşa edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sona erdi. İddianamede Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 14 yıla kadar, 3 diğer şüphelinin ise 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

BARIŞ PEHLİVAN İÇİN 14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 'kişiler arasındaki konuşmaları kayıt etmek ve yayınlamak' ve 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 6'şar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 4'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakılmış, Suat Toktaş ise tutuklanmıştı.

Bilirkişi soruşturmasında Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için istenen ceza belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Kimse kusura bakmasın. Gazetecilik yaptığı için hapse atılıyor. Onlarca olay Barış Pehlivan sayesinde ortaya çıktı. Bir çoğu için gerçek olduğundan dolayı dava açılamadı. 73 yaşında ne bilirkişisiymiş onu da anlamadık. Ülke -1955 lilerin elinde oyuncak oldu.

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Haber YorumlarıAhmet Türk:

öyle olmaz idama mahkum edin olsun bitsin

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