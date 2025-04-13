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Bilecikli Çocuğun Türk Bayrağına Duygusal Saygısı

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Bilecik'te 14 yaşındaki Mustafa Berke Karabacak, karla kaplı Türk bayrağını temizleyerek duygu dolu anlar yaşadı. 'Ne mutlu Türk'ün diyene' diyen Karabacak, bu davranışıyla ulusal basında dikkat çekti.

Türk Bayrağı'nın üzerindeki karları temizleyen çocuk o anları anlattı

14 yaşındaki Mustafa Berke Karabacak: "Ne mutlu Türk'ün diyene"

BİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz gün bir polis otosunun önünde bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu gören çocuk karı eliyle temizleyen 8'inci sınıf öğrencisi o anları anlattı.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşandı. Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait aracın üzerinde bulunan Türk bayrağının karla kaplandığını fark etti. Elleriyle bayrağın üstündeki karı temizleyen Karabacak'ın bu davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu olay ulusal basında geniş yer bulurken, 14 yaşındaki Mustafa Berke Karabacak, o anları İHA'ya anlattı.

"Ne mutlu Türk'ün diyene"

Mustafa Berke Karabacak okul çıkışı eve giderken İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir polis otosunun önünde bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu söyledi. Karabacak," Polis otosunun önünde şanlı Türk Bayrağımızı gördüm. Onun karla kaplı olduğunu görünce hemen temizlemek istedim. O anı çekerek beni internet sitelerine koymuşlar. İzleyince duygulandım ve çok sevindim. Ne mutlu Türk'ün diyene" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - 3.Sayfa
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