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Bilecik Yenipazar'da merdivenden düşen 63 yaşındaki kişi yaralandı

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Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıçaylı köyünde 63 yaşındaki kişi, evinin bahçesinde meyve toplamak için çıktığı merdivenden dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan kişi Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meyve toplamak için çıktığı merdivenden düşen 63 yaşındaki şahıs yaralandı.

Olay, Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıçaylı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal S. (63), evinin bahçesinde meyve toplamak için çıktığı merdivende dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten yere düştü. Başından yaralanan Sarıkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Yenipazar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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