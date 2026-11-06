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Bilecik Yenipazar'da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs tutuklandı

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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde JASAT ekiplerince yapılan kimlik sorgusunda, çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Gölpazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma ekiplerince, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen takipli faaliyet kapsamında Hasan E. (54) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamada, şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunun kararıyla 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Yenipazar ilçesinde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Gölpazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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