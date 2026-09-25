Bilecik Yenipazar'da ceviz bahçesindeki yangını itfaiye ve vatandaşlar söndürdü

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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ceviz bahçesinde çıkan ot ve çalılık yangını söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Toğumlar ile Sorguncukahiller köyleri arasında bulunan ceviz bahçesinde meydana geldi. Küçük bir alanda çıkan ot ve çalılık yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı