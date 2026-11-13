Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Vezirhan'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, 1 yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Vezirhan'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, 1 yaralı var
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesi İstasyon mahallesi mevkiinde, 20 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesi İstasyon mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali N. (20) idaresindeki 11 ADE 305 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Kanadalı ünlü şarkıcı Filistin için sesini yükseltti: Bu soykırımdır

68 milyon takipçisine seslendi! Ünlü yıldızdan tarihi Filistin çıkışı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YÖK Başkanı Özvar'ın 'sözde Barış Bildirisi' sözü komisyonu karıştırdı! Üniversite kontenjanı 779 bine düştü

Üniversite kontenjanı 779 bine indi! 'Sözde' sözü tartışma çıkardı
Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

Sokakta rastgele ateş açtı: Kadın öldü, çok sayıda yaralı var
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk!
Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı13

Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı
Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!