Bilecik'teki Yangın Rüzgarla Yeniden Büyüdü

Bilecik'te 4 gün önce çıkan ve sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden büyürken, dumanlar Bursa'nın İznik ve Yenişehir ilçelerinden görülmeye başlandı.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 4 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyünde alevlerin yeniden yükselmesiyle büyüdü. Bilecik'te yanan bölgeden yükselen dumanlar Bursa'nın İznik ve Yenişehir ilçelerinden de görülmeye başlandı. İki ilçeden de görülen dumanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. - BURSA