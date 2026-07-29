Haberler

Bilecik’teki orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik’teki orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te otluk alanda çıkan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te otluk alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde, Demirköy ile Kurtköy arasındaki otluk alanda, ilk belirlemelere göre bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alanda etkili oldu. Yangına Bilecik ve Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 12 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri, 2 iş makinesi ve 2 helikopter ile müdahale etti.

Ekiplerin koordineli ve özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump, Senatör Graham'ın cenazesinde uyuyakaldı! O anlar gündem oldu

Trump'a bak sen! Uyurken kameralara yakalandığı yer pes dedirtti
Yurt dışına taşınan genç kızın soyadı başına dert oldu

Yurt dışına taşınan genç kızın soyadı başına dert oldu

Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Görüntü fena! Köpeğinin ihaneti çobanı dehşete düşürdü

Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

Tadilat aile faciasına dönüştü! 3 kişi yaşam mücadelesi veriyor
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti

Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti