Bilecik'te zincirleme kaza: 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Eskişehir-Bozüyük karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü Çetin Y.'nin yaptığı 77 ACN 508 plakalı çekici ve buna bağlı 77 ABG 732 plakalı dorse, Bozüyük istikametine ilerlediği sırada önünde seyreden Fehmi Ş. idaresindeki 06 DRT 419 plakalı çekici ve buna bağlı 06 ENM 237 plakalı dorsenin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 EVM 998 plakalı kamyona ardından kamyonun önünde duran 06 DPH 984 plakalı çekici ve buna bağlı 06 EBJ 908 plakalı dorsesine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Çetin Y., sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK