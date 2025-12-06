Haberler

Bilecik'te zincirleme kaza: 1 yaralı

Bilecik'te zincirleme kaza: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Eskişehir-Bozüyük karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü Çetin Y.'nin yaptığı 77 ACN 508 plakalı çekici ve buna bağlı 77 ABG 732 plakalı dorse, Bozüyük istikametine ilerlediği sırada önünde seyreden Fehmi Ş. idaresindeki 06 DRT 419 plakalı çekici ve buna bağlı 06 ENM 237 plakalı dorsenin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 EVM 998 plakalı kamyona ardından kamyonun önünde duran 06 DPH 984 plakalı çekici ve buna bağlı 06 EBJ 908 plakalı dorsesine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Çetin Y., sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.