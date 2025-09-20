Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'te Eskişehir-Bilecik D650 karayolu üzerinde seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Jandarma olay yerinde önlem aldı ve inceleme başlattı.
Kaza, Eskişehir-Bilecik D650 karayolu, Poyra Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, karayolu üzerinde seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hafifi şekilde yaralandı. Jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa