Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Eskişehir-Bilecik D650 karayolu üzerinde seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Jandarma olay yerinde önlem aldı ve inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bilecik D650 karayolu, Poyra Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, karayolu üzerinde seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hafifi şekilde yaralandı. Jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
