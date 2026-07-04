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Bilecik'te zincirleme kaza: 2 yaralı

Bilecik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
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Bilecik'in Gülümbe rampalarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Gülümbe rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ü. idaresindeki 34 VL 5083 plakalı otomobil, Bilecik istikametinde seyir halindeyken aynı yönde Vezirhan istikametine ilerleyen Kutlay E. yönetimindeki 34 HEY 962 plakalı tırın sol arka tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde seyreden Kamuran S. idaresindeki 10 SU 678 plakalı otomobile de arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Zafer Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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