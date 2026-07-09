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Bilecik'te zeytin tarlasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te zeytin tarlasında çıkan yangın korkuttu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytin tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytin tarlasında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zeytin tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 metrekarelik alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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