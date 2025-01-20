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Bilecik'te Yol Kontrol ve Motosiklet Denetimi Yapıldı

Bilecik'te Yol Kontrol ve Motosiklet Denetimi Yapıldı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü ve motosiklet denetiminde, kurallara uymayan araç ve sürücülere idari işlem uygulandı. Osmaneli Kaymakamlığı, suçla mücadele ve trafik güvenliği için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma müşterek olarak yol kontrol ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda yapılan trafik denetiminde araçlar ve sürücüler kontrol edilerek, kurallarına uymayan araç ve sürücülere idari işlem uygulandı. Gerekli şartları taşımayan araçlar trafikten men edildi.

Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla tüm güvenlik teşkilatlarımız 2024-2027 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde hiç bir vatandaşımızı kaybetmemek hedefiyle çalışmalarını devam ettirmektedir. Polis ve jandarma ekiplerimize vatandaşlarımızın güvenliği için yürüttükleri çalışmalarda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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