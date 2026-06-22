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Bilecik'te ormanlık alana yıldırım düştü

Bilecik'te ormanlık alana yıldırım düştü
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bilecik'te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Dereli Köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, ormanlık alanda ağaç diplerinde bulunan kuru otların yıldırım düşmesi sonucu tutuşarak yangına neden olduğu belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan, orman işletme ekiplerinin bölgede tedbir amaçlı kontrollerini sürdürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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