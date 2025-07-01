Bilecik'te Yeni Orman Yangını: Müdahaleye Devam Ediliyor

Bilecik'te Yeni Orman Yangını: Müdahaleye Devam Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Vezirhan beldesindeki Zobran köyünde çıkan orman yangınına 3 helikopter, 1 İHA ve çok sayıda araç ile müdahale ediliyor. Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildiriliyor.

Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde bir orman yangını daha başladı. Yangına 3 helikopter, 1 İHA, 30 arasöz, 37 iş ve hizmet aracı ile müdahale ediliyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınmıştı. Daha bu bölgenin yaraları sarılmadan Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde bir orman yangını daha başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla Bilecik-İstanbul karayolunu geçerek, 1. OSB altına kadar ilerledi. Ekipler, yangına 3 helikopter, 1 İHA, 30 arasöz, 37 iş ve hizmet aracı ile söndürmek için mücadele veriliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'e damga vuran golcüyü kadrosuna kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.