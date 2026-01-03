Duyarsız sürücüler yayaların tepkisine neden oluyor
Bilecik'te yaya yoluna park eden sürücüler, yayaların yürümekte zorluk çekmesine neden oluyor. Yerel halk, çözüm talebiyle yetkililere seslendi.
Bilecik'te yaya yoluna park eden sürücüler tepkilere neden oluyor.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi 112 Acil Servis Çağrı Merkezi karşısında yaya yoluna park eden sürücüler tepkilere neden oldu. Yayalar yürüyüş yolu üzerinde parklanmalar sonrasında yürümekte zorluk geçtiklerini söyleyerek, yetkililerden çözüm istediler. Yayalar GSB Bilecik Gençlik Merkezi üzerinde başlayarak, Küçük Sanayi Sitesi girişinde biten bu yola demir dubaların çakılması talep ettiler. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa