Duyarsız sürücüler yayaların tepkisine neden oluyor

Bilecik'te yaya yoluna park eden sürücüler tepkilere neden oluyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi 112 Acil Servis Çağrı Merkezi karşısında yaya yoluna park eden sürücüler tepkilere neden oldu. Yayalar yürüyüş yolu üzerinde parklanmalar sonrasında yürümekte zorluk geçtiklerini söyleyerek, yetkililerden çözüm istediler. Yayalar GSB Bilecik Gençlik Merkezi üzerinde başlayarak, Küçük Sanayi Sitesi girişinde biten bu yola demir dubaların çakılması talep ettiler.