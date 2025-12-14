Osmaneli'de ev yangını: Eşyalar kullanılamaz hale geldi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen ev yangınında, Mehmet Y.'ye ait evin kalorifer kazan odasındaki bacadan çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ev yangınında eşyalar kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli'ye bağlı Erecek köyünde Mehmet Y.'ye ait tek katlı ahşap evin kalorifer kazan odasında bulunan bacadan sıçrayan kıvılcım, çatının yanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK