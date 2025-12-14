Osmaneli'de ev yangını: Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ev yangınında eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ev yangınında eşyalar kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli'ye bağlı Erecek köyünde Mehmet Y.'ye ait tek katlı ahşap evin kalorifer kazan odasında bulunan bacadan sıçrayan kıvılcım, çatının yanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK