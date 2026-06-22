Bilecik'te yamaç paraşütü etkinliği
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Meryem Dağı'nda 15 kişinin katılımıyla yamaç paraşütü etkinliği yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşen etkinlikte olumsuzluk yaşanmadı.
Bilecik'te yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Uluslararası Gölpazarı Kiraz Festivali kapsamında yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, 15 kişinin katılımıyla jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Meryem Dağı'nda yapıldı.
Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı