Haberler

Bilecik'te Yağıştan Kaynaklı Trafik Kazası: İki Yaralı

Bilecik'te Yağıştan Kaynaklı Trafik Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Söğüt-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinden Söğüt istikametine seyir halindeki 21 KA 371 plakalı otomobil sürücüsü Cengiz T. yağışın etsiyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak, yolun sağ tarafına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Şahine Ç. (71) ve İsmail E. (22) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı
Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.