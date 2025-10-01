Bilecik'te Yağıştan Kaynaklı Trafik Kazası: İki Yaralı

Bilecik'te seyir halinde yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Söğüt-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinden Söğüt istikametine seyir halindeki 21 KA 371 plakalı otomobil sürücüsü Cengiz T. yağışın etsiyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak, yolun sağ tarafına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Şahine Ç. (71) ve İsmail E. (22) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı - BİLECİK