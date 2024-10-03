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Bilecik'te Yabancı Uyruklu Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Bilecik'te Yabancı Uyruklu Kadının Cansız Bedeni Bulundu
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Bilecik'te 74 yaşındaki yabancı uyruklu kadının cansız bedeni, torunu tarafından evinde bulunarak 112'ye haber verildi. Kadının kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Bilecik'te 74 yaşındaki yabancı uyruklu kadının cansız bedenini ziyarete gelen torunu buldu.

Alınan bilgilere göre; İstiklal Mahallesi Yeni Sokak üzerinde Gökçe Apartmanın giriş katında oturan Haseeba G.A.A.'nın (50) torunu eve ziyarete geldi. Eve giren torun babaannesinin hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen durumu 112'yi arayarak haber verirken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kadının öldüğü tespit ettiler. Şahlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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