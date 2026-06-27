Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bilecik'te virajı alamayan otomobilin orta refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında meydana gelen kazada, İ.K. idaresindeki 11 AAU 227 plakalı otomobil, Ertuğrul Gazi Caddesi'nden İstasyon istikametine seyir halindeyken şehir mezarlığı önünde bulunan viraja hızlı girdi. Virajı alamayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kontrolünden çıktı. Ardından orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan sürücü İ.K., olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı