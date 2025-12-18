Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin ve bong aparatı bulundu.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi, metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa