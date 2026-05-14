Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi. Operasyonda, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı