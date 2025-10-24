Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri operasyon kapsamında, muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ve vatandaşları bu tür maddelerden uzak durmaları konusunda uyardıklarını bildirdi. - BİLECİK