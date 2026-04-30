Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç ve 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - BİLECİK