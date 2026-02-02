Haberler

Bilecik'te narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Bilecik'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, esrar ve bir uyuşturucu aparat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ile 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat (bong) ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

