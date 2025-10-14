Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bozüyük ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticaretine karışan bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda metamfetamin ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bozüyük'te bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
