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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli sentetik kannabinoid (bonzai) maddesiyle yakalandı. Şüpheli, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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