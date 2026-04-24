Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

