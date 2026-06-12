Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliğimizce gerçekleştirilen operasyonda 1 ikamet, 1 araç ve 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıstan 1'i gözaltına alınırken, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı