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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro tarafından düzenlenen operasyonda sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliğimizce gerçekleştirilen operasyonda 1 ikamet, 1 araç ve 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıstan 1'i gözaltına alınırken, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlknur Cün:

bilecik de de mi bu işler var yaa uyuşturucu operasyonu demek başımıza bela demek hepsi aynı şey

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Haber YorumlarıAslı Bilmem:

güzel bir operasyon yapılmış emniyet güçlerimiz çalışıyor ama maalesef bu tür operasyonlar artık günlük haber olmaya başladı bir taraftan başarı bir taraftan da endişe verici bu durum daha güçlü önlemler alınması gerektiğini gösteriyor toplum olarak hepimizin duyarlı olması lazım

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Haber YorumlarıGülseren Erdik:

yine mi uyuşturucu operasyonu yapıldı da sonra ne oldu bi haberi yok ya her zaman böyle oluyo gözaltına alınıyo sonra ne olur belli değil belki çıkıyo ya bu işin sonu nereye varacak merak ettim

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