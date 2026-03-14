Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kaldı

Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kaldı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kendi tarlasında çalışan 67 yaşındaki Hasan Şen, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bilecik'de kendi tarlasını sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.20 sıralarında Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Şen (67), kendisine ait 11 EK 280 plakalı traktörüyle tarlasında çalışma yaptığı esnada aracın kontrolünü kaybetti. Engebeli arazide dengesini kaybederek ters dönen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, traktörün altında kalan Hasan Şen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) timlerinin bölgedeki çalışmaları sürerken, kazayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
