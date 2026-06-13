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Bilecik'te devrilen traktörün sürücü yaralandı

Bilecik'te devrilen traktörün sürücü yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mehmet E. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te bir traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Mehmet E. isimli traktör sürücüsü Hacılar Köyü mevkiinde ot biçtiği esnada bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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