Bilecik'te Trafoda Yangın, Otluk Alana Sıçramadan Söndürüldü

Bilecik'te Pelitözü Kavşağı'nda bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler otluk alana sıçramasına rağmen, yangın büyümeden söndürüldü ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bilecik'te bir trafoda çıkan yangın otluk alana sıçrarken, alevler büyümeden söndürüldü.

Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Kavşağı'nda bulunan bir trafoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler otluk alana sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgede kısa süreli panik meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
