Bilecik'te Trafoda Yangın, Otluk Alana Sıçramadan Söndürüldü

Bilecik'te bir trafoda çıkan yangın otluk alana sıçrarken, alevler büyümeden söndürüldü.

Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Kavşağı'nda bulunan bir trafoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler otluk alana sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgede kısa süreli panik meydana geldi. - BİLECİK