Haberler

Yayaya yol verirken, arkadan motosiklet çarptı

Yayaya yol verirken, arkadan motosiklet çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te yaya geçidinden geçmek isteyen bir şahsa yol veren hafif ticari araca arkasında seyreden motosiklet duramayarak çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te yaya geçidinden geçmek isteyen bir şahsa yol veren hafifi ticari araca arkasında seyreden motosiklet duramayarak çarptı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan Tepebaşı mevkiine seyir halindeki 11 TH 533 plakalı hafif ticari araç sürücüsü A.K., yaya geçidinden geçmek isteyen bir şahsa yol vermek için durdu. Bu esnada aynı istikamette aracın arkasından seyreden 11 ACH 751 plakalı motosiklet sürücüsü M.T.K., duramayarak 11 TH 533 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü M.T.K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
title